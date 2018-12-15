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Дело авторитетного петербуржца Вершинина о «чемодане для пыток» по частям разваливается в суде

Всеволожский суд Ленобласти оправдал обвинявшегося в истязании – подчинённого одиозного петербургского коммерсанта Вершинина-Голубева. По статье «лишение свободы» ему повезло и с условным сроком. Прокуратура приговор оспорила, но так, что сама себя заблокировала. Тем временем в гражданско-правовой плоскости три дамы-судьи как один против исков потерпевшей многодетной матери. Сам же Вершинин смотрит на комфортную ему ситуацию с вершин международного розыска. «Фонтанка» вспомнила, что его легендарным друзьям-гангстерам Глущенко и Дрокову сегодня тяжелее.

Фото: коллаж "Фонтанки"

По информации «Фонтанки», в понедельник, 17 декабря, городской суд Всеволожска начнёт оглашение приговора в отношении пятерых петербуржцев. Они обвиняются в «хулиганстве», «незаконном лишение свободы с применением оружия» и «истязании». Следствие по делу вели сотрудники Следственного комитета Ленобласти.

По версии СК, вечером 17 марта 2017 года ныне обвиняемые под руководством одиозного коммерсанта Александра Вершинина-Голубева избили четырех человек. Его буржуазная карьера подробно описана в публикации наших коллег с 47news: «Из чемодана для пыток вылезло прошлое».

Заметим, что в былинные времена, когда Вершин еще носил фамилию Голубев, он стоял рядом с Михаилом Глущенко, более известным как Хохол, а ныне давно сидящим по делу об убийстве Галины Старовойтовой. И заодно с Вячеславом Дроковым по прозвищу Зинка, также давно осужденным за рейдерские захваты в Петербурге и проходящим сегодня по делу о преступном сообществе вместе с Владимиром Барсуковым-Кумариным.

В марте 2017 года у агрессоров были в руках оружие и дубинки. В уголовном деле также зафиксировано, что некоторым из потерпевших насильно вливали водку через рот. Причиной конфликта стал имущественный спор Вершинина с многодетной вдовой Соколовой о судьбе дома в деревне Мистолово, доставшегося ей в наследство от погибшего мужа. По версии женщины, при продаже долей в доме, оформленных на её троих детей, она получила от супруги Вершинина 100 тысяч рублей при зафиксированной цене дома в 12 млн. После этого её перестали пускать на участок. В тот вечер женщина приехала со знакомыми справиться о сохранности вещей, но была встречена пальбой охранников, после чего приехал Вершинин со своими подчинёнными. Пока мужчин били, хозяйку дома насильно удерживали в машине, что было квалифицированно как незаконное лишение свободы.

Отметим, что по одному из фигурантов дела, 34-летнему Юрченко, Всеволожский суд уже вынес решение 26 ноября. Мужчина обвинялся по статьям «хулиганство в группе лиц» и «лишение свободы», а также по части второй статьи 117 УК – «истязание двух и более лиц». Судя по показаниям потерпевших, он работал кулаками и прикладом оружия. Известно, что Юрченко был оформлен водителем в АО «Р.О.С.Промнефть» Вершинина.

В ходе рассмотрения дела в суде истязания, являющиеся тяжким преступлением, были переквалифицированы на статьи небольшой тяжести: 115 УК – «умышленное причинение легкого вреда здоровью», и 116 УК – «побои». Хулиганство, также являющееся тяжёлым преступлением, и вовсе было дезавуировано судом. В итоге судья Людмила Набиулина оправдала Юрченко по обвинению в хулиганстве и приговорила его к 3 годам условно по оставшимся трём статьям. Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда и известили о праве на реабилитацию.

Любопытно, что, когда 6 декабря гособвинитель от Всеволожской прокуратуры подал в Леноблсуд апелляцию на оправдательный приговор, его позиция, по сравнению с той, что он придерживался в судебных прениях, смягчилась. Так, надзор указывает, что суд не учёл того обстоятельства, что побои и причинение лёгкого вреда здоровью были совершены в составе группы лиц и с применением оружия, а также из хулиганских побуждений. Но при этом о тяжёлых составах – «хулиганство» и «истязание» – Крохин не упоминает. Таким образом, прокуратура сама себе заблокировала возможность изменения позиции гособвинения в сторону возврата к рассмотрению более тяжёлых составов, вменявшихся Юрченко.

Отметим также, что потерпевшая Соколова судится с четой Вершининых в гражданско-правовой плоскости. Но при этом во Всеволожском суде её преследуют неудачи. В мае нынешнего года судья Валькевич отказала в принятии имущественного иска к Вершининым. В июле в иске отказала судья Витер. Областной суд признал решение необоснованным, но реакции Всеволожского суда на решение вышестоящего не последовало. В сентябре отказала в иске судья того же суда Мартьянова. При этом в Невском районном суде Петербурга Соколова судится вполне успешно. Так, в конце октября там было принято решение взыскать с Вершининых около 2,5 млн рублей.

Александр Вершинин-Голубев находится в международном розыске и заочно арестован. Бизнесмен скрылся через окно во время обыска у него дома. На том обыске присутствовало около семи полицейских. Последние годы Вершинин занимался топливным бизнесом. Его имя зачастую встречалось в новостях о врезках. На его топливных базах в Сертолово и на юге Петербурга также прошли обыски. Помимо Вершинина в розыске его 29-летний помощник Павел Михайлов.


© Фонтанка.Ру

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