В гатчинском психинтернате потеряли агрессивного душевнобольного. Другой ушёл в ночь в пижаме и шлёпанцах

Два психиатрических заведения в Гатчинском районе Ленобласти недосчитались пациентов и привлекли к поиску полицию. В одном не удержали желтоглазого пациента, в другое не пожелал возвращаться агрессивный заика.

Как стало известно «Фонтанке», 14 декабря в гатчинскую полицию поступило заявление от сотрудника Дружносельской психиатрической больницы. Медик сообщил, что в девятом часу вечера пропал 25-летний душевнобольной. Искать его предложено по коричневой в белую клетку пижаме и чёрным тапочкам, а если он успеет утеплиться, то узнавать по жёлтым глазам.

Также о пропаже своего подопечного полицию в известность поставила администрация гатчинского психоневрологического интерната. На Рощинскую после визита к сестре не вернулся 25-летний молодой человек. В гости он отлучился ещё 12 декабря. Медики предупредили, что пропавший страдает хроническим расстройством психики, немного заикается и склонен к агрессии.