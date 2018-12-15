«Женский запрос»: подкаст «Фонтанки», в котором сексизм встречается с феминизмом
«Фонтанка» запускает новый подкаст о феминизме, гендерных проблемах и современных женщинах, которые меняются гораздо быстрее, чем мир вокруг них.
"Фонтанка.ру"
В первом выпуске ведущие Евгений Вышенков и Венера Галеева разбираются, так ли страшна объективация, как ее малюют — особенно на рекламных плакатах и в хайповых новостях. Помните ли вы, что такое «рубашкагейт»? А ведь четыре года назад казалось, что «рубашкагейт» и последовавшее за ним раскаяние – это маленький шаг для одного астрофизика и огромный скачок для всего человечества. Может ли красивую женщину оскорбить реклама пива? Почему из истории про «близняшек-ассистенток» в качестве приза не могло получиться ничего настоящего? Есть ли связь между объективацией и карьерными проблемами женщин?
Как слушать подкасты «Фонтанки», читайте здесь.
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