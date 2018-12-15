Попавших под санкции российских бизнесменов пустят на форум в Давосе. Официальная делегация отправится в Швейцарию в январе

Организаторы всемирного экономического форума в Давосе изменили мнение по вопросу приглашения на мероприятие российских бизнесменов. В страну отправится официальная делегация от России.

Об этом изданию «Интерфакс» сообщили источники в правительстве РФ. Ограничения на участие в форуме попавших в санкционные списки бизнесменов были сняты к 15 декабря. Уровень официальной делегации и ее состав еще не определены.

Ранее сообщалось, что на форуме не хотят видеть Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина. Премьер-министр Дмитрий Медведев на это ответил, что в таком случае Россия вообще не поедет в Давос. В середине ноября ряд российских компаний исчезли из списка партнеров форума.