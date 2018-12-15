В Европу после Brexit за 7 евро. Британцам для въезда на материк придется заплатить

Еврокомиссия объявила, что не будет вводить для граждан Великобритании визы после того, как страна покинет Евросоюз. Однако они обязаны будут платить пограничный сбор, сообщает 15 декабря BBC.

Для поездок в ЕС им нужно будет подать заявку в систему ETIAS (Европейская система информации и разрешения на поездки), которая заработает в 2021 году. В заявлении надо будет указать паспортные данные, а также ответить на вопросы о судимости и состоянии здоровья.

Опрос займет не более 10 минут, после чего любой человек в возрасте от 18 до 70 лет должен оплатить сбор — 7 евро.

В Евросоюзе утверждают, что большинство людей узнают, было ли их заявление одобрено, в течение нескольких минут, причем более 95% заявок будут одобряться автоматически. Срок действия разрешения — 3 года. Но некоторые заявки также могут быть отклонены или уйти на дополнительную проверку сроком до четырех недель.

Как писала «Фонтанка», парламент Великобритании 10 декабря должен был высказаться по поводу выхода страны из состава Евросоюза. Однако глава кабинета министров отменила голосование. Тереза Мэй намерена провести дальнейшие переговоры и договориться с противниками, чтобы голосование не преподнесло сюрпризов.