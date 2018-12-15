Церковь Московского патриархата УПЦ в Виннице захватили неизвестные

Около 20 молодых людей спортивного телосложения отобрали ключи у охраны винницкого Свято-Преображенского кафедрального собора Украинской православной церкви.

Как сообщает Союз православных журналистов, это произошло утром 15 декабря, сразу после богослужения. Захватчики велели охране забирать свои вещи и уходить.

Управляющий Винницкой епархией митрополит Симеон в настоящее время находится в Киеве, где проходит «объединительный собор». Там должен быть определен глава единой православной церкви Украины. Им может стать митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Ранее сообщалось, что Симеон отказался подписывать соглашение епископов от 13 ноября, которое разрывает отношения УПЦ (МП) с Константинополем. Позже епархия опровергла информацию о том, что митрополит поддерживает автокефалию.