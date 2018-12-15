Церковь Московского патриархата УПЦ в Виннице захватили неизвестные
Около 20 молодых людей спортивного телосложения отобрали ключи у охраны винницкого Свято-Преображенского кафедрального собора Украинской православной церкви.
Как сообщает Союз православных журналистов, это произошло утром 15 декабря, сразу после богослужения. Захватчики велели охране забирать свои вещи и уходить.
Управляющий Винницкой епархией митрополит Симеон в настоящее время находится в Киеве, где проходит «объединительный собор». Там должен быть определен глава единой православной церкви Украины. Им может стать митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.
Ранее сообщалось, что Симеон отказался подписывать соглашение епископов от 13 ноября, которое разрывает отношения УПЦ (МП) с Константинополем. Позже епархия опровергла информацию о том, что митрополит поддерживает автокефалию.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви.