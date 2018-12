Суд в Техасе признал медицинскую реформу ObamaCare противоречащей конституции. Трамп рад

Федеральный суд в техасском Форт-Уорте признал неконституционной реформу здравоохранения ObamaCare. Решение будет обжаловано.

Как сообщает «Медуза», иск подали 20 республиканских губернаторов и генпрокуроров штатов. Судья сделал вывод, что из-за отмены штрафа при отсутствии медстраховки реформа начала противоречить конституции. Ранее верховный суд приравнял обязанность для американцев покупать страховку к налогу. ObamaCare в действующем виде «не может быть отделена» от положения про штраф и поэтому недействительна.

Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America!