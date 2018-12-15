В Петербурге два малыша захлебнулись в ванной, а в Автово нашли четвероклассника с разбитой головой

Трое детей оказались в больницах Петербурга за минувшие сутки. К медикам их привезли из дома, самым маленьким здоровья стоила невнимательность взрослых.

Как стало известно «Фонтанке», 14 декабря первым госпитализировали младенца с улицы Асафьева. В больницу он попал с признаками утопления. Родители объяснили врачам, что сын наглотался воды во время вечернего купанья, ночью ему стало хуже. Ещё одного мальчика около двух часов дня привезли к врачам с улицы Маяковского. За купанием двухлетнего ребёнка также недоглядели взрослые.

В четыре часа вечера в больнице оказался четвероклассник, которого забрали с Автовской улицы. Малолетнего школьника доставили с открытой черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием и ушибом мозга. Обстоятельства, при которых он пострадал, выясняет полиция. Состояние всех пациентов медики оценивают как тяжёлое.