Крупнейший в мире авиалайнер экстренно приземлился в Москве, не долетев до Гонконга

Авиалайнер Boeing 787 Dreamliner, крупнейший в мире пассажирский самолет, совершил экстренную посадку в Домодедово. На борту стало плохо пассажирке.

Самолет авиакомпании Virgin летел из Лондона в Гонконг, но пассажирке из Австралии стало плохо, и самолет экстренно посадили в Москве, единственном поблизости аэропорту, способном принять лайнер подобного масштаба. Женщина госпитализирована, а самолет продолжит полет, пишет 15 декабря «Собеседник».

Петербургский аэропорт Пулково также может принимать Dreamliner. В ноябре стало известно о запуске первых рейсов из Петербурга в Пекин на Boeing 787.