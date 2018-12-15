Во Франции продолжаются протесты желтых жилетов. В Париже закрыто метро, на улицы вышли 8 тысяч полицейских

Протестующие во Франции готовятся к массовым шествиям 15 декабря. Вместе с ними по всей стране мобилизованы десятки тысяч полицейских.

Как сообщает телеканал BFM, в Париже и ближайших к нему городах задержаны 25 человек. Протестующие начали собираться у Триумфальной арки, при этом закрыты большинство станций парижской подземки.

За правопорядком в столице будут следить восемь тысяч полицейских, почти 70 тысяч – по всей стране.

Акции «жёлтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились не довольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране было введено чрезвычайное положение.