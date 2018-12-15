На Южном шоссе «минировали» транспортную компанию. Взрыв обещали на английском

Анонимные минёры, по электронной почте предупреждающие о якобы готовящихся взрывах, с отеля на Московском переключились на фирму во Фрунзенском районе Петербурга. За спасение от незавидной судьбы требовали всё те же 20 тысяч долларов.

Как стало известно «Фонтанке», подозрительное письмо на почту транспортной компании «Агат» на Южном шоссе, 37, корпус 4, пришло за час до полуночи 13 декабря. Автор без лирических отступлений сообщил, что в здании находится взрывное устройство. Не приводить его в действие пообещал за 20 тысяч долларов. Аналогичные требования на английском в этот же день получили и в отеле на Московском проспекте.

Переполох в фирме подняли в половине четвёртого вечера 14 декабря. Приехавшие после звонка от гендиректора полицейские проверили трёхэтажное здание и не нашли ничего опасного. Тринадцать человек, вынужденно отправленные на прогулку, вернулись к работе.