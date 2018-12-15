Икра, салаты и шампанское. Цены на новогоднее застолье в Петербурге выше среднего

Еда на новогоднем столе дороже всего обойдется жителям Якутии и дешевле всего – обитателям Оренбургской области. В Петербурге цена оказалась выше, чем в среднем по России, но меньше, чем в Москве.

Производитель онлайн-касс «Эвотор» на основе данных со своих терминалов в тысячах продуктовых магазинов в городах России посчитал, во сколько встанет в регионах страны новогоднее застолье. Результаты 15 декабря приводит «Российская газета»

В базовый набор продуктов для расчета вошли по 150 граммов салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой», два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с семгой, по 50 граммов сырной и колбасной нарезки, три килограмма мандаринов и одно яблоко.

Такой набор на одного человека в Якутии будет стоить 447 рублей, а оренбуржцам обойдется почти вдвое дешевле – 221 рубль. Средняя цена по стране оказалась на уровне 295 рублей. В Петербурге затраты оценили в 313 рублей, а в Москве – в 354.

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