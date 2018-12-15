Вандалы потушили пламя Вечного огня на Марсовом поле. Теперь их ищет полиция

Полиция разыскивает хулиганов, погасивших огонь у мемориала на Марсовом поле в Петербурге. Осквернителям памяти жертв войн и революций грозит уголовная ответственность.

Как стало известно «Фонтанке», неладное с «пылающим» мемориалом» 14 декабря заметил 51-летний прохожий. На потухшее пламя он пожаловался в службу «112» в начале седьмого вечера. Прибывший на Марсово поле наряд полиции удостоверился в правдивости его слов и связался с «ПетербургГазом». В половине седьмого вечера вечный огонь снова запылал.

Как долго он не горел, пока не известно, но это легло в основу уголовного дела. Как сообщили в ГУ МВД, оно возбуждено по части 1 статьи 244 УК РФ – надругательство над местами захоронения. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и выясняют, кто и когда бесчинствовал на Марсовом поле.

Вечный огонь в центре мемориала на Марсовом поле зажгли 6 ноября 1957 года, к сороковой годовщине октябрьской революции. Это первый «пылающий» мемориал в стране, частицы которого перенесены к стенам Московского Кремля, на Пискаревское кладбище, Малахов курган в Севастополе, Мамаев курган в Волгограде и в другие города.