В Петербурге стартовала запись в школы. В первые часы было принято почти три тысячи заявлений

Кампания по записи детей в первые классы петербургских школ стартовала утром 15 декабря. В первую очередь места за партой отдают льготникам.

Как сообщает комитет по образованию Смольного, к десяти утра через портал госуслуг было принято 1862 заявления, еще 1108 родители принесли в МФЦ.

На первом этапе, с 15 декабря по 19 января, записывают только федеральных льготников и тех, кто имеет преимущественное право при приеме в школу. Это примерно 15 – 20% от всех будущих первоклассников, а их в сентябре за парты сядет 59 тысяч.

С 20 января по 30 июня включительно будет производиться запись для детей, проживающих на закрепленной территории. С 1 июля начинается прием заявлений на зачисление в первые классы без учёта прописки.