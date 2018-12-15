Россия внесла на рассмотрение в ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД

На рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН внесен проект резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он призывает стороны к выполнению обязательств.

Документ, сообщил 15 декабря представитель постпредства России в ООН Федор Стржижовский, был внесен накануне, 14-го числа. Он отметил, что односторонние действия США ставят под угрозу ДРМСД. В резолюции говорится о необходимости сохранения и выполнения договоренностей. Разрешать вопросы по части выполнения принятых обязательств рекомендуется при помощи прописанных в договоре механизмов.

Россия, добавил дипломат, придает высокое значение сохранению ДРСМД, а вместе с ним вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

Ранее специальное заявление об обострении ситуации вокруг договора приняли министры иностранных дел организации Договора о коллективной безопасности.