Помогите Вике победить болезнь

У 17-летней Вики обнаружили самую агрессивную опухоль костных тканей - саркому Юинга. Девушка прошла несколько курсов химиотерапии, ей была сделана трансплантация, но опухоль победить не удалось. Удалять её нельзя – слишком высок риск, что Вику может парализовать. Врачи рекомендуют протонную терапию, только оплачивать её нужно самим.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Вика Кочнева, 17 лет.

Злокачественная опухоль позвоночника – саркома Юинга.

Спасёт протонная терапия. Не хватает 760 949 руб.

«В марте прошлого года Вика пожаловалась на боль в области копчика. Врач районной больницы назначил обезболивающие лекарства и физиотерапию, но лечение не помогало. Боль только усиливалась, стала невыносимой. Тогда врачи провели обследование: сделали КТ и МРТ и нашли опухоль в крестцово-копчиковом отделе позвоночника. В апреле этого года Вику направили в Санкт-Петербург, где взяли биопсию. Оказалось, что у дочери саркома Юинга – самая агрессивная опухоль костных тканей.

Вика прошла шесть курсов химиотерапии, перенесла аутологичную трансплантацию костного мозга (пересадка пациенту его собственных клеток. – Прим. ред.). Увы, полностью победить саркому не удалось. А удалять опухоль хирургически слишком опасно: близко находятся нервные окончания, после такой операции Вику может парализовать. Единственный шанс для Вики – протонная терапия, при таком облучении доза радиации идет точно в патологические клетки, не затрагивая здоровые. Проводят протонную терапию в Петербурге, в Медицинском институте имени Березина Сергея (МИБС), и оплатить её нужно самим. А у меня нет возможности собрать такую большую сумму.

Вика – сирота, её мама, моя родная сестра, умерла шесть лет назад. Я опекун племянницы. Кроме меня, у неё никого нет. Мы живем в селе на мою маленькую зарплату, я одна воспитываю еще и двух своих сыновей. Продать нам нечего, мы просто в безвыходной ситуации. До болезни Вика была очень активной, посещала разные кружки. Она очень мужественная девочка: когда заболела, сама ездила из Волгоградской области, где мы живем, в Петербург на обследования и лечение. Умоляю, помогите спасти Вику!» Екатерина Кочнева, Еланский район, Волгоградская область.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург):

«Вике необходимо провести протонное облучение, которое воздействует только на клетки опухоли, не повреждая окружающие здоровые ткани. Вот почему это один из самых эффективных и щадящих методов лучевой терапии. Лечение поможет остановить рост опухоли».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

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