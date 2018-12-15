Президент Аргентины не поедет в Бразилию на инаугурацию Болсонару

Первая встреча президента Аргентины Маурисио Макри и избранного президента Бразилии Жаира Болсонару пройдет не на его инаугурации 1 января, а 16 января. Об этом сообщил аргентинский лидер.

"Мы только что поговорили по телефону с Жаиром Болсонару. Мы договорились встретиться 16 января в Бразилиа, чтобы начать вместе работать в этом новом этапе истории", – написал Макри в Twitter.

Hace un momento hablamos con Jair Bolsonaro por teléfono. Acordamos encontrarnos el 16 de enero en Brasilia para empezar a trabajar juntos en esta nueva etapa — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 14 декабря 2018 г.

28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам голосования победу одержал Болсонару, который представляет консервативную Социал-либеральную партию. Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января.

Как планируется, Аргентину, для которой Бразилия является крупнейшим экономическим партнером, на инаугурации будет представлять глава МИД республики Хорхе Фори.