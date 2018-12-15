Концерт рэпера Хаски в Петербурге прошел без происшествий

Концерт Хаски в петербургском клубе А2 прошел без происшествий. Выступление рэпера длилось около двух часов. Перед концертом очевидцы заметили полицейский легковой автомобиль у входа в клуб.

Двое сотрудников зашли внутрь, несколько минут понаблюдали, как охрана клуба досматривает пришедших на концерт, и покинули помещение. Вернуться сотрудникам правоохранительных органов пришлось примерно через час: 16-летняя школьница не предъявила на входе паспорт (организаторы концерта заранее просили гостей взять с собой паспорта, так как творчество Хаски обладает всеми свойствами контента 18 плюс) и попыталась прорваться без документов. Однако задерживать ее оказалось не за что. Во время концерта в зале перед сценой зажгли дюжину файеров, в нарушение правил пронесенных мимо охраны. Пиротехника прогорела быстро, в зале сразу же включили усиленную вентиляцию и дым и запах гари улетучились. На прощание Хаски пожелал собравшимся любить родину — не совсем так, как в его песнях, а правильно.

Напомним, что ранее у Хаски с его туром «Проказа» возникали проблемы в разных городах: его концерты отменяли, а в Краснодаре исполнителя даже отправили под арест. В Петербурге накануне концерта в клуб А2 нагрянул с проверкой Роспотребназдор, но никаких нарушений не выявил.