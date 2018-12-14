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Происшествия
14.12.2018 23:40
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Боевики обстреляли окраины Алеппо

Боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также окраины города Алеппо, сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джубб-Эз-Зарур (дважды), Нахшебба, Мамухия, Арафит и Сандран провинции Латакия, Зор-Махрука (дважды), Кибрия, Зеллакият, Телль-Марак и Телль-Эль-Мактаа провинции Хама, а также юго-западной окраины (дважды, районов Суккари (четырежды) и Захабия города Алеппо", – сообщает сайт Минобороны России.

Он добавил, что за прошедшие сутки проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Кафер-Раа провинции Хама, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.

По состоянию на 14 декабря восстановлено 30 848 жилых домов, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений.

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