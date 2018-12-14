Евросовет: оснований для смягчения или отмены санкций в отношении России нет
После саммита в Брюсселе лидеры европейских стран пришли к выводу, что условий для облегчения или отмены санкций в отношении России не имеется.
Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге после саммита в Брюсселе 14 декабря. Она объяснила, что главы стран Евросоюза обсудили тему России и Украины и констатировали, что в ближайшем будущем ситуация не изменится. По словам канцлера, участники брюссельского саммита дали четко понять, что «нужно гарантировать свободное передвижение судов в Азовском море».
Ранее Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на полгода, так как прогресс в реализации Минских соглашений – нулевой. При этом дополнительных санкций из-за конфликта в Азовском море не последовало. Лидеры европейских государств лишь выразили «крайнюю обеспокоенность».
Справка:
Страны ЕС вместе с США и рядом других государств ввели ограничительные меры против России после присоединения Крыма в 2014 году, а впоследствии — из-за конфликта в Донбассе. Отмену мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. В ответ РФ ввела запрет на поставки продуктов из стран ЕС, более известные как "продуктовое эмбарго".
24 украинских моряка были задержаны пограничниками ФСБ в районе Керченского пролива 25 ноября. Тогда три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Задержанным морякам были предъявлены обвинения по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»), они были арестованы на два месяца, позже их этапировали в Москву.