Евросовет: оснований для смягчения или отмены санкций в отношении России нет

После саммита в Брюсселе лидеры европейских стран пришли к выводу, что условий для облегчения или отмены санкций в отношении России не имеется.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге после саммита в Брюсселе 14 декабря. Она объяснила, что главы стран Евросоюза обсудили тему России и Украины и констатировали, что в ближайшем будущем ситуация не изменится. По словам канцлера, участники брюссельского саммита дали четко понять, что «нужно гарантировать свободное передвижение судов в Азовском море».

Ранее Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на полгода, так как прогресс в реализации Минских соглашений – нулевой. При этом дополнительных санкций из-за конфликта в Азовском море не последовало. Лидеры европейских государств лишь выразили «крайнюю обеспокоенность».