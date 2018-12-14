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14.12.2018 22:59
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Сербия запросила созыв экстренного заседания СБ ООН из-за создания армии Косова

Сербия направила запрос на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением приштинского парламента создать армию Косова. Об этом заявил 14 декабря президент Сербии Александар Вучич в обращении к народу.

"Я вас спрашиваю, на основании какой статьи вашей конституции вы создали армию? Нет такой статьи. Все, что сделано, противоречит международному праву и собственной конституции так называемого Косова. Поэтому Сербия направила запрос на проведение заседания СБ ООН, я с удовольствием приму участие в этом заседании", – сказал он.

США, Великобритания и Германия стоят за всеми действиями непризнанного Косова, считает Вучич. "Сербия хотела мира, вложила огромные усилия в мир и стабильность в регионе, поэтому мы подписали в 2013 году Брюссельские соглашения, зная, насколько они сложны. Мы продолжили диалог и хотели компромисса, из-за этого я был целью общественной критики. Но албанцы с самого начала не хотели компромисса. За всем, что они делали, стоят США, Великобритания и Германия, мы этим разочарованы, но для нас это не новость", – заявил президент.

Вучич пообещал защитить сербов в Косове в случае агрессии вооруженных сил Приштины. "Мы не позволим напасть на сербов. Если на вас нападут, у нас найдутся силы вас защитить. Сербия не отречется от своего народа, флага, достоинства, гордости", – заявил Вучич, пообещав, что Белград "не позволит, чтобы косовские солдаты проникали на север Косова, вопреки существующим соглашениям".

Сербский лидер заявил, что ждет от Приштины отмены пошлин на сербские товары и отмены решения о создании армии. "Рано или поздно они поймут, что это надо сделать. Мы же будем и далее вести переговоры о сохранении мира после отмены этих решений", – подчеркнул он.

По его словам, Запад руководит действиями Приштины как во введении 100%-ных торговых пошлин на сербские товары, так и в вопросе создания собственной армии.

Ранее 14 декабря парламент самопровозглашенной республики утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Депутаты сербской партии "Сербский список" покинули зал и в голосовании не участвовали.

Ожидается, что армия непризнанного образования будет состоять из 5 тыс. военнослужащих, еще 3 тыс. будут в резерве. Расходы на армию, согласно принятым законам, составят €98 млн в год. Предполагается, что в составе вооруженных сил будут присутствовать такие роды войск, как артиллерия, ПВО, биологической и химической защиты. Как заявил в пятницу командующий силами безопасности Рахман Рама, "армия будет на службе всех граждан и будет выполнять свои функции на всей территории Косова", в том числе на севере Косова.

Источник: ТАСС

Справка:

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других стран.

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