Минсельхоз объяснил причину снижения цен на российские помидоры

Снижение цен на российские томаты, в результате которого они впервые за шесть лет стали дешевле импортных, связано с политикой импортозамещения, заявили в пресс-службе Минсельхоза.

«Одним из мощных факторов, оказывающих влияние на уровень цен отечественной овощной продукции, стала реализация политики импортозамещения. Мы наблюдаем инвестиционный подъем в отрасли и стабильную положительную динамику объемов производства уже несколько лет подряд», — говорится в сообщении ведомства.

Отечественные помидоры в 2018 году впервые за шесть лет стали стоить дешевле импортных, писало РБК со ссылкой на аналитиков консалтинговой группы «НЭО Центр».

Согласно прогнозу Минсельхоза, к 2024 году производство тепличных овощей вырастет в два раза по сравнению с показателями 2018 года — до 2 млн тонн. Ранее исполнительный директор Национального союза производителей плодов и овощей Александр Горкин заявил, что за последние 5 лет доля импорта на российском рынке тепличных овощей сократилась почти вдвое — с 64% до 33%.