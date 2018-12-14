Демократы видят следующим американским президентом Джо Байдена

Опрос среди членов Демократической партии США показал, что большинство на выборах главы страны в 2020 году поддержали бы бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом сообщает 14 декабря телеканал https://edition.cnn.com/videos/tv/2018/12/14/ip-2020-dems-poll.cnn CNN. В опросе принимали участие 463 члена партии. Наибольшую поддержку получила кандидатура 76-летнего Байдена, за него проголосовали бы 30% респондентов. Отдать голос за Берни Сандерса готовы 14% участников опроса, конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк получил поддержку 9 процентов, заметно улучшив свои позиции. Месяцем ранее он набрал всего четыре.

Сдала позиции сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен – с 8% в октябре до 3 процентов в начале декабря.

Около 4-5 процентов набрали сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, от Калифорнии Камала Харрис и бывший госсекретарь Джон Керри.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, бывший министр юстиции Эрик Холдер и сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд набрали от одного до трёх процентов голосов