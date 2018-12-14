18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -6
$ 66.43р
75.39р
16:45 15.12.2018
Расширенный поиск

Город
15.12.2018 13:05
Печать

Греки уходят из Каменки. Смольный расторгает соглашение о мусорном заводе

Второе пришествие греческого консорциума в Левашово, похоже, будет последним. Город отказывается от мусоросжигающего завода у Новоселок.

Греки уходят из Каменки. Смольный расторгает соглашение о мусорном заводе

Симос Панагиотидис, фото - Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Срок, в течение которого ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект» должно было предоставить финансовую модель строительства мусороперерабатываюещего завода в Каменке, истекает 15 декабря. Только после этого можно было подписать акт о вступлении в силу партнерства города и инвестора. Акт не подпишут, чиновники готовятся расторгать соглашение, несмотря на афонские связи компании со Смольным. Греческие СМИ пишут, что за инвестором тянется уголовная история.  

«По состоянию на 14 декабря партнером не представлены на согласование укрупненные финансовые показатели проекта, а также необходимые расчеты к ним, – сообщили «Фонтанке» в петербургском комитете по инвестициям. – До настоящего времени партнером не отражены условия финансирования и финансовые риски, финансовые параметры проекта не обновлены в соответствии с экономической ситуацией. О технических параметрах реализации проекта, включая оборудование и материалы, может идти речь только по результатам разработки проектной документации, а также получения необходимых заключений». Все это – формальная преамбула к главному: «В связи с этим акт о вступлении в силу не может быть подписан к 15 декабря 2018 года. Таким образом, следующим этапом становится процедура расторжения соглашения».

История завода хорошо известна. В мае 2011 года было подписано соглашение о его строительстве между правительством Петербурга и греческим консорциумом Helektor S.A. – Aktor Concession S.A. У компании было 3,5 года на то, чтобы спроектировать и построить завод (тогда речь шла о Янино) мощностью не менее 350 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Город должен был обеспечивать завод сырьем в течение 30 лет. Капитальные вложения оценивались в 10 млрд рублей, общая стоимость — в 16,3 млрд. Технология не предусматривала сжигание, обещались современная аппаратура, глубина переработки в 70% и получение на выходе «стабилата» – продукта, который можно было продавать в качестве горючего материала. Уже тогда эксперты скептически относились к этой идее, полагая, что инвестор просто разорится.

Очень быстро стало понятно, что в Янино построиться не дают экологические нормы, виртуальному заводу дали прописку в Левашово. Сдвинулись и сроки: комитет по благоустройству пообещал, что завод появится рядом с полигоном Новоселки в 2015 году. Однако подписание соглашения о предоставлении участка затянулось, компания никак не могла оформить аренду на землю и завизировать финансовую документацию.

В 2014 году в проект вошла Группа ВТБ, параллельно изменилась и технология: теперь речь шла о том, что на вторичное использование отправят не более четверти отходов, остальное будет использоваться как топливо для биоэлектростанции, экологи забили тревогу. Помогли экономический кризис и рост евро — в 2015 году проект официально заморозили, поняв, что в случае его реализации тариф на вывоз мусора в городе пришлось бы сильно поднимать. В течение трех лет долетали некоторые отзвуки — говорилось, в частности, что греки вернутся без сжигания, но полноценная разморозка проекта случилась в 2018-м.

ВТБ к тому времени и след простыл, новыми партнерами оказались Евразийский банк реконструкции и ГУП «Водоканал», который рассчитывал утилизировать на новом заводе осадки сточных вод с расположенного тут же полигона «Северный». Горизонтом строительства назначили 2021 год, соглашение о ГЧП комитет должен был подписать в декабре с компанией «Левашово. Мусоропереработка. Проект» («Л.М.П»), «дочкой» греческого консорциума.

Дальше начался ремейк 2011 – 2012 годов. «Для подписания акта о вступлении соглашения о государственно-частном партнерстве в силу и начала выполнения работ по соглашению инвестор должен согласовать технологию и технологическое оборудование мусороперерабатывающего завода с профильными комитетами», – говорили в комитете по инвестициям. Источники «Фонтанки», в свою очередь, утверждали, что Смольный ждет от инвестора подтверждения расходов, тем более что расчетная стоимость предприятия выросла уже до 300 млн евро. А вот чего ждать не пришлось, так это протестов местных жителей, ведь от сжигания в итоге никто не отказался. Активисты собрали 12 тысяч подписей против строительства завода, а депутат Борис Вишневский обратился к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой не допустить реализации проекта.

Визг тормозов отчетливо прозвучал в начале ноября, когда свеженазначенный врио губернатора Александр Беглов сообщил, что решение отложено. Еще через месяц глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк сообщила «Фонтанке»: «По моим личным ощущениям, вряд ли мы договоримся. Дело не только в участке, но и в отсутствии лишних денег в бюджете. Думаю, что в существующих условиях этот проект реализован не будет». Речь шла о том, что город не готов был брать на себя обязательства по ежегодной выплате партнеру в том случае, если его выручка не будет дотягивать до расчетной.

На стадии публичных обсуждений инвестор взаимодействовал с прессой и защищал свою технологию. В частности, ссылался на многолетний опыт, выражал готовность внедрить цикл стеклования образующейся от сжигания золы, говорил об очищенном дымовом газе. Когда интонация Смольного сменилась, общаться с представителями консорциума стало сложнее. Глава «Л.М.П» Симос Панагиотидис несколько раз переносил назначенную встречу с корреспондентом «Фонтанки», давать какие-то пояснения по телефону отказался.

Если говорить о собственниках, то в Греции группу Aktor ассоциируют с семейством миллиардера Георги Боболаса, которая через своего духовника связана с афонскими монастырями. Любовь петербургских чиновников к посещению греческой монашеской республики известна, доходило курьезов в виде «афонской десятины» петербургских дорожных предприятий. Сын бывшего петербургского губернатора Алексей Полтавченко до 2011 года и вовсе работал в Aktor SA директором по развитию в России и СНГ.

Симос Панагиотидис курирует греческое отделение Императорского православного палестинского общества (ИППО). Председателем самого общества в 2007 году стал бывший премьер-министр Сергей Степашин, а в комитет почетных членов входят многие известные люди, в диапазоне от патриарха Кирилла и министра иностранных дел России Сергея Лаврова до экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и его сменщика Сергея Собянина. Попечительский совет возглавляет президент «Транснефти» Николай Токарев. О том, как сильно связаны Aktor и ИППО, подробно писали  журналисты BBC.

Неприятности у греческого отделения ИППО начались летом 2018 года, когда Афины неожиданно выслали двух российских дипломатов за незаконное вмешательство во внутренние дела страны, причем агентом влияния называли как раз палестинское общество. Тогда же Сергей Степашин отверг все обвинения в подкупе греческих политиков, заявив в интервью Spiegel: «Симос Панагиотидис, глава греческого отделения ИППО, – бизнесмен. Он начал на собственные средства строительство русской школы, недалеко от горы Афон мы хотели построить молодёжный центр. Кроме того, восстановили церковь. Теперь Панагиотидиса объявили в розыск, а его бизнес отобрали».

Насчет проблем Панагиотидиса с законом писали тем же летом греческие СМИ. В частности, сообщалось, что суд в Салониках признал его виновным в мошенничестве, чему предшествовала неудачная попытка экспорта персиков в Москву: из 500 тысяч евро, по данным газеты «Протагон», в итоге было оплачено поставок лишь на 50 тысяч. Как сообщало издание, на это решение была подана апелляционная жалоба. BBC впоследствии сообщала, что поставку фруктов в Россию анонсировал в 2009 году тогдашний замминистра сельского хозяйства Костас Килтидес, также входивший в греческое отделение ИППО. Партнерами должны были выступать российское представительство Aktor и «Зарубежцветмет». Глава совета директоров «Зарубежцветмет» Константин Голощапов является одним из основателей Русского афонского общества, попечительский совет которого возглавлял экс-губернатор Георгий Полтавченко, среди совладельцев кроме Голощапова, по данным СПАРК-Интерфакс, числится бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский.  

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Петербург ежедневно производит около 30 тысяч тонн отходов. Вблизи города есть девять мусорных площадок, куда в теории можно было бы свозить мусор, но их мощности давно на грани. Ситуация с вывозом отходов обострилась после закрытия полигона «Новоселки». Предполагалось, что вокруг закрытой площадки появится сразу три мусороперерабатывающих завода: «Анабасис», ООО «Автопарк 6 «Спецтранс» и греческой Aktor. Однако они по очереди теряли актуальность, последним оставался как раз греческий проект.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 19:03

Аэрофлот добавил в мобильное приложение новые функции

Аэрофлот интегрировал в свое мобильное приложение ряд новых функций, которые помогают пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелета
pixabay.com
14.12.2018 17:41

Угонщики собирают подарки на Новый Год

Предотвращено 6 попыток угона за 3 дня. Угонщики отчаянно пытались завладеть автомобилем Toyota Land Cruiser 200 в Новосибирске.
Фото предоставлено компанией "ГрузовичкоФ"
14.12.2018 16:15

«ГрузовичкоФ» тестирует новую модель Ульяновского автозавода

Новая модель УАЗ-Profi тестируется сотрудниками компании «ГрузовичкоФ» в течение двух месяцев – декабре и январе. По окончании пробного периода руководство компании намерено принять решение о возможном приобретении данной модели и эксплуатации наравне с имеющимися в парке «Газелями»
Setl City
14.12.2018 15:42

Setl City сдала дом 5.3 ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5.3 пятой очереди ЖК комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпус общей жилой площадью около 30 тыс. кв. м располагается вдоль Комендантского пр. на перекрестке с Арцеуловской аллеей.
фото предоставлено Группой компаний «ЦДС»
14.12.2018 13:17

Объявлены победители конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС

Стали известны имена победителей Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект». В каждой из номинаций жюри выбрало три лучших работы.
ПАО «Группа ЛСР»
14.12.2018 13:11

В жилом комплексе «Цветной город» сданы первые дома

«Группа ЛСР» завершила строительство двух первых домов в масштабном проекте «Цветной город» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 10:58

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» сообщает о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 13 декабря 2018 года под председательством Евгения Дитриха.
АО «Строительный трест»
13.12.2018 17:30

Десятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Центром доступного жилья

Санкт-Петербургский центр доступного жилья (СПб ЦДЖ) аккредитовал 10 лот жилого квартала NEWПИТЕР, строительство которого продолжается в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.
LEGENDA Intelligent Development
13.12.2018 17:10

LEGENDA открывает продажи smart-квартир во второй очереди «LEGENDA Героев»

LEGENDA начала реализацию второй очереди smart-комплекса «LEGENDA Героев», который возводится в Южно-Приморской части Петербурга рядом с побережьем Финского залива
13.12.2018 16:35

Интересное предложение от ГК «Лидер Групп»: базовая отделка по хорошей цене

Стоимость базовой отделки квартир в жилых комплексах: AEROCITY, VITAMIN, «Территория 1», «Территория 2», YOGA 3 и «Три кита 3» – от 5 000 рублей за квадратный метр
предоставлено компанией ARKAN
13.12.2018 16:27

Команда ARKAN подвела итоги осени

Команда ARKAN совместно с сотрудниками полиции произвела 384 задержания за мелкие кражи и хулиганство.
ГК «РосСтройИнвест»
13.12.2018 16:20

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК FAMILIA на Петровском

Группа компаний «РосСтройИнвест» открыла продажи в жилом комплексе премиум-класса FAMILIA на Петровском острове. Генеральным партнером проекта выступает компания Knight Frank