У Кокорина и Мамаева легкая рука. Экспертиза не нашла тяжких повреждений у жертв футболистов

Судебно-медицинская экспертиза установила легкий вред здоровью у чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука, избитых футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Защита рассчитывает на их освобождение.

С результатами экспертизы ознакомилась прокуратура Москвы, проверявшая законность возбуждения уголовного дела и качество предварительного расследования по ходатайству адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы Павла Мамаева. Защитникам тоже ее показали.

Легкий вред здоровью диагностирован Паку и Соловчуку, у третьего потерпевшего Сергея Гайсина не нашли каких-либо повреждений.

На квалификацию преступления результат судебно-медицинской экспертизы не может повлиять. Футболистов обвиняют в хулиганстве, которое выражено в грубом нарушении общественного порядка, и побоях. Они в принципе не предусматривают какую-либо тяжесть повреждений.

Адвокаты 10 декабря подали апелляционные жалобы в Мосгорсуд на продление ареста футболистам со ссылкой на окончание экспертизы и завершение основных следственных действий. По их мнению, этого достаточно для изменения меры пресечения на более мягкую.

Тверской суд Москвы 5 декабря продлил стражу Кокорину и Мамаеву и еще двум фигурантам дела до 8 февраля 2019 года.