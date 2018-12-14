СКА остается в игре. Клуб не поменял планы по реконструкции СКК после запрета Смольного окружить арену жильем

Руководство хоккейного клуба СКА не изменило намерение реконструировать СКК «Петербургский», несмотря на то, что власти отказались отдать под застройку территорию вокруг арены. Об этом «Фонтанке» 14 декабря сообщил вице-президент клуба Роман Ротенберг.

Смольный объявил, что возводить жилые дома на территории вокруг спорткомплекса не планируется. Ранее предполагалось, что землю под застройку в качестве компенсации может получить инвестор, который обновит СКК для проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Роман Ротенберг назвал решение городских властей «вполне приемлемым», подчеркнув, что клуб всегда считал реконструкцию арены приоритетной. «Продолжаем работать над проектом, делая основной акцент на арене и соблюдении всех международных нормативов, которые предъявляются к такого рода спортивным комплексам. Необходимо соблюсти важный для спортивных арен фактор, как соответствие требованиям международных комиссий и ассоциаций. Только при выполнении определенных условий на стадионе могут проводиться матчи высшего уровня. Наша главная задача сейчас – успеть к чемпионату мира 2023 года, который мы очень сложно и долго получали, поэтому сама арена – в приоритете», – сказал он.

Ротенберг пояснил, что инвестор рассматривал вариант строительства новой арены в другом месте, но преимущество существующего здания спорткомплекса — в транспортной доступности. А это — одно из требований к аренам, на которых проводятся спортивные мероприятия высшего уровня.

Вице-президент клуба подчеркнул, что при разработке проекта арены инвестор учтет пожелания Градостроительного совета. Эксиз спорткомплекса, который представила на суд архитектурного сообщества проектировщики компании «Лайфкволити эволюшн», подразумевал снос СКК и новое строительство. На последних двух заседаниях, напомним, архитекторы предлагали вернуться к идее реконструкции старого здания.

«До Чемпионата мира по хоккею 2023 года осталось совсем немного времени. Строительство – очень трудоемкий процесс. Разрабатывая с нуля дополнительный проект, мы рискуем не уложиться в жесткие сроки», – пояснил Ротенберг.

Подробнее о том, на каких условиях город готов отдать СКК «Петербургский» на реконструкцию, читайте в материале «Фонтанки» .