Лукашенко объяснил ненужность российской авиабазы в Белоруссии

Поднятие вопроса о возможности создания в Белоруссии российской авиабазы является непродуманным PR-ходом, а сама база никому не нужна. С таким заявлением в пятницу, 14 декабря, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме, с [президентом России Владимиром] Путиным мы обсуждали эту проблему, Я задаю вопрос: зачем? Три-четыре минуты — время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета — взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход — вот, мы базу тут разместим», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что в республике уже существует несколько авиабаз. «На любую базу завтра сажайте 10, 20, 30 самолетов. Пользуйтесь», — сказал он.

Одновременно с этим президент Белоруссии признал — в том, что касается военной сферы, у Минска и Москвы есть много вопросов. Лукашенко рассказал, что ранее обращался к руководству России с просьбой «дать» десяток самолетов, на что не получил однозначного положительного ответа. «Я говорю: ты что, намекаешь, что я должен купить? У меня таких денег нет. Мне за газ надо платить, кредиты возвращать. И вообще, если откровенно говорить, ты что, хочешь, чтобы я купил автомат для того, чтобы тебя защищать?» — вспомнил он детали разговора.

Также Лукашенко напомнил, что на территории Белоруссии уже действуют два российских военных объекта — 61-я истребительная авиабаза в Барановичах и 43-й узел связи ВМФ России в Вилейке. «[За них] ноль рублей, ноль копеек нам платят. Заканчивается срок [аренды]. Договариваемся, я даже вопрос не ставлю об оплате. Как-то даже неудобно у россиян просить деньги за эти базы, они общую функцию выполняют. Это для ядерных сил», — цитирует белорусского лидера «Интерфакс».

Лукашенко заявил, что ранее предлагал России заключить договор о ядерном прикрытии Белоруссии. «Вы думаете, Россия согласилась на заключение такого договора? Вот такой союз», — резюмировал глава государства.