Полицейского на велосипеде сбил пьяный автомобилист. За рулём сидел коллега, который ехал за добавкой

В Ижевске за пьяную езду будут судить бывшего сотрудника полиции. Его подвёл скудный запас алкоголя, пополняя который, он попал в ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в прокуратуры Удмуртии 14 декабря, в суд направлено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК – нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Эпизод, который лёг в его основу, произошёл 11 мая этого года.

«В ночное время обвиняемый со своим коллегой распивали спиртные напитки и решили съездить за «добавкой», – вольно изложили в ведомстве обстоятельства.

Автомобиль двигался по Окружной дороге в сторону Славянского шоссе, вихлял, нарушал скоростной режим и не выдерживал дистанцию с другими машинами. Итогом стал наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Он скончался на месте. Позже выяснилось, что погибший также служит в правоохранительных органах.

После служебной проверки четверых руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Пассажира автомобиля и водителя уволили из полиции. Последнему грозит от двух до семи лет лишения свободы и запрет занимать определённые должности до трёх лет.