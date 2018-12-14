В розыск объявлен подручный братьев Магомедовых. МВД охотится за силовым крылом группы «Сумма»

В Москве заочно арестован и объявлен в международный розыск бывший директор сети клубов Eagles MMA Денис Клопнёв. Ему предъявлено обвинение в нападении на самбиста Шамиля Курамагомедова.

Как сообщается 14 декабря на сайте Тверского суда Москвы, ходатайство о заключении Клопнёва под стражу было удовлетворено. Так как 36-летний экс-менеджер группы «Сумма» находится в международном розыске, решение вынесено заочно, и срок ареста начнет действовать с момента экстрадиции. Клубы смешанных единоборств Eagles MMA основал председатель совета директора группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Денис Клопнёв в официальных релизах организации указан в качестве руководителя сети клубов или гендиректора. Он такаже занимает пост председателя правления региональной общественной организации «Спортивная федерация Московской области «Универсальный бой», является совладельцем компании «Файт найтс» и гендиректором «Академии смешанных единоборств».

Клопнёв стал шестым арестованным представителем силового крыла «Сумма», привлеченным к уголовной ответственности по уголовному делу о нападении на бронзового призера чемпионата России по боевому самбо 2017 года Курамагомедова. Его сильно избили летом 2017 года. Следственный департамент МВД в ноябре 2017-го возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Покушение на убийство». В июне 2018-го оно переквалифицировано на 111-ю статью «Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нескольким фигурантам обвинение перепредъявлено на статью 112 «Причинение вреда здоровью средней тяжести».

Нападение на Курамагомедова могло быть связано с противостоянием братьев Магомедовых и Сулеймана Керимова за дагестанские активы. В частности, потерпевший якобы показал следствию, что он отказался участвовать в захвате порта Махачкалы, и это может считаться мотивом избиения. Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов признавал, что Магомедовы и Керимов спорят за республиканские активы, и ему пришлось защищать их перед президентом Путиным.

Заивудин и Магомед Магомедовы арестованы по делу о создании преступного сообщества. Его тоже ведет Следственный департамент МВД.