Кремль аккредитовал на большую пресс-конференцию Путина рекордное число журналистов

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая состоится в полдень 20 декабря, побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов – 1702 человека. Список представителей прессы опубликован 14 декабря на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что интерес к предстоящему мероприятию повышенный, и заявок на него от представителей СМИ поступило больше, чем в прошлые годы. Традиционно наибольшее число журналистов, которые придут на ежегодное общение президента с прессой, будут представлять региональные СМИ. В списке также многие журналисты федеральных и зарубежных средств массовой информации.

Заявки на аккредитацию принимались от сотрудников российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

На первую пресс-конференцию Путина в должности президента РФ в 2001 году были аккредитованы чуть более 500 журналистов.