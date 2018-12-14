Telegram вернул аудиторию, несмотря на блокировки. Количество пользователей мессенджера близится к рекорду

Впервые с начала блокировки мессенджера Telegram Роскомнадзором его среднемесячная аудитория вернулась к досудебным, рекордным показателям. Количество пользователей в России перевалило за девять миллионов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Mediascope 14 декабря. В октябре 2018 года российская аудитория мессенджера в приложении достигла показателя в 9,3 миллиона пользователей в месяц. С момента начала блокировок количество установивших приложение практически сравнялось с показателями за аналогичный месяц прошлого года. В целом за год ежемесячная аудитория выросла на 27%.

Ежедневно сервисом пользуются 3,4 миллиона человек и здесь показатель роста существенно выше – за год аудитория стала шире в полтора раза.

В апреля 2018 года мессенджер находится под блокировкой Роскомнадзора по решению Генпрокуратуры. Судебное решение было принято в интересах ФСБ, которая требовала от создателя Telegram Павла Дурова предоставить ключи дешифровки, но так и не дождалась. В первые недели борьбы с опальных приложением его аудитория просела лишь на 3%.