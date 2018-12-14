Экс-глава Porsche создаёт будущее для бензиновых двигателей. Принцип работы – как у микроволновки

Бензиновые двигатели имеют будущее, считает бывший генеральный директор Porsche Венделин Видекинг.

Как сообщает Autoblog, Видекинг вместе с несколькими другими инвесторами владеет примерно 20 процентами компании Micro Wave Ignition (MWI). Этот немецкий стартап пытается создать технологию, позволяющую заменить традиционные свечи зажигания на импульсные микроволны (как в кухонной микроволновке). При этом процесс поджига топлива в цилиндрах происходит при более низкой температуре, что, по утверждению MWI, может сократить потребление бензина на 30 процентов, а выбросы – до 80 процентов.

Потенциально новая технология выгляди многообещающей – только если приведенные цифры соответствуют действительности. Сокращение выбросов на 80 процентов означает, что традиционные двигатели внутреннего сгорания опять становятся «экологически приемлемыми» и могут не только получить новую жизнь, но и замедлить всеобщий переход на электрическую тягу. MWI уверяет, что их технологию можно интегрировать в существующие двигатели, и это не требует существенных переделок.

До сих пор некоторые автопроизводители стараются сделать традиционные двигатели внутреннего сгорания настолько «чистыми», чтобы они пролезли в игольное ушко не только нынешних, но и будущих экологических норм. Так, Mazda продолжает разработку бензиновых двигателей с системой Skyactiv-X с воспламенением от сжатия, то есть так же, как на дизелях, утверждая, что таким образом можно значительно сократить выбросы.

Технология микроволнового поджига находится в этом же русле, и вопрос только в том, решится ли кто-то из производителей воспользоваться ею, или все посчитают, что легче все-таки перейти на производство электромобилей.