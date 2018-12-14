«Теперь ей с этим жить». Осуждённый в США россиянин Бут рассказал, что думает о сделке Марии Бутиной

Российский предприниматель Виктор Бут, отбывающий наказание в американской тюрьме, прокомментировал решение Марии Бутиной пойти на сделку со следствием. Не понаслышке знакомый методами спецслужб, он заявил, что ломали и не таких.

Как рассказал Бут в беседе с писателем Игорем Молотовым 14 декабря, американское правосудие способно получить признание у «генералов и адвокатов», а не только молодую девушку, которая выросла в США и идеализирует правовую систему.

«То холод, то жара, то холод, то жара. Отсутствие внешних раздражителей, угроза, что всю жизнь проведёшь в тюрьме. Человек сломался. Всё понятно», – цитирует его издание Daily Storm. dailystorm.ru/news/viktor-but-osudil-sdelku-butinoy-i-podderzhal-margaritu-simonyan

Бут утверждает, что в Америке для «сговора» хватит показаний одного человека, при этом преступления может и не быть. Признавать вину непричастному человеку он считает кощунством и сам в своё время был категоричен, fontanka.ru/2016/08/09/021/ но Бутину не осуждает.

«Это выбор каждого. Она пошла на это, и ей с этим жить. Ей придётся смотреть в глаза тех людей, на которых она даёт информацию. Она девушка 30 лет, ни мужа, ни семьи теперь не будет», – цитирует Бута издание.

С 2012 года бизнесмен Виктор Бут отбывает наказание в американской тюрьме. Его обвинили в подготовке сговора с целью поставки оружия террористам и приговорили к 25 годам. Гражданка России Мария Бутина 13 декабря частично признала в вину в сговоре с целью нанести вред США и рассказала, что ею руководил российский чиновник.