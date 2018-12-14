По просьбе Путина Генпрокуратура проверила арест правозащитника Пономарева — о выводах умолчала
Генеральная прокуратура присмотрелась к делу арестованного за нарушение правил проведения митингов правозащитника Льва Пономарева. Крамолы в самом привлечении к ответственности надзор не нашел, а вот свое отношение к аресту никак не показал.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры 14 декабря, в рамках проверки «изучены обстоятельства привлечения к административной ответственности» московского общественного и политического деятеля Льва Пономарева. Ревизоры от юстиции установили, что в октябре 2018 года тот опубликовал на открытой странице в Facebook просьбу выйти с гражданским протестом на Лубянскую площадь.
У страницы 8 745 подписчиков, при этом Пономарев знал, что митинг не согласован властями. Ранее сообщалось, что поддержка предназначалась арестованным по «экстремистским» статьям фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».
«Таким образом, Пономарев нарушил установленный законом порядок организации публичного мероприятия», – делает вывод надзор. Летом правозащитник уже привлекался по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга …), поэтому в декабре полиция вменила ему восьмую часть этой же статьи — то есть повторное нарушение.
Санкции примененной к Пономареву нормы предусматривают или штраф, или обязательные работы, или арест. Суд выбрал последнее, назначив сначала 25 суток, а затем смягчив срок до 16.
На чрезмерность наказания для 77-летнего правозащитника внимание президента обратил журналист Николай Сванидзе. Путин переадресовал претензии генпрокурору Юрию Чайке. Сотрудники его ведомства непосредственно арест никак не прокомментировали, подчеркнув, что категория данных дел относится к юрисдикции МВД, а решение принимает суд.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Лев Александрович Пономарев родился 2 сентября 1941 года в Томске. Советский и российский физик, политический и общественный деятель. Доктор физико-математических наук, профессор. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политического совета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва.