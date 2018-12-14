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Происшествия
14.12.2018 20:45
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Массовое ДТП на КАД: опрокидывание грузовика попало на видео. В заторе за ним побились 10 машин

Движение на 4-м километре внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга (федеральная дорога А-118) с 19:03 осуществляется в штатном режиме по двум полосам, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Пробки, которая начиналась от Горской, уже практически нет. В результате массового ДТП пострадал один человек.

Чтобы избежать ожидания в заторе, водители от Горской возвращались назад задним ходом – по скоростной магистрали. Сотрудники МЧС сдвигали машины вправо, чтобы пропустить коллег и медиков. Те спасатели, которые не сумели доехать до места аварии на машине или решили не ждать, шли пешком.

Массовое ДТП на КАД: опрокидывание грузовика попало на видео. В заторе за ним побились 10 машин

Аварий было как минимум две. Сначала столкнулись грузовики, и один из них опрокинулся. Сообщение об этом появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в 16:46. Момент столкновения и падения попал на видео.

Один из водителей рассказал в импровизированном интервью участнику группы Андрею, что его подрезала фура, и он не смог избежать столкновения со стоящим грузовиком. Благо, ехал не слишком быстро и не пострадал.

Видео из группы vk.com/spb_today

В комментариях объясняют причину остановки первого грузовика – у него лопнуло колесо. «Первый замес – понятно, колесо меняли. А второй?! Неудачно оттормозились? – рассуждает Алина. – Там на встречке ещё лиса (или собака) сбитая валяется, прям посередине. Как бы там не набились». На внешнем кольце ДТП не было.

Через несколько метров, видимо, уже в образовавшемся заторе, начали сталкиваться легковушки, на кадрах очевидца Андрея среди всей этой массы есть и грузовик. Они оказались раскиданы на участке в десятки метров, многие получили сильные повреждения, досталось и отбойнику.  

Видео из группы vk.com/spb_today

В этом «замесе» пострадала женщина. По информации отдела УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, десять транспортных средств столкнулись на КАД вечером 14 декабря. Женщина, управлявшая «Хондой Цивик», получила травмы средней степени тяжести.

Участники группы рассказывают, как им удалось избежать участия в этих ДТП. К двум чудесным историям, которые мы уже приводили, добавим третью, от Егора: «Полтора часа простояли с самого начала образования пробки. Слава богу, что всю дорогу за фурой ехал 90, а то тоже бы был в этой куче. Потом еле двигались, и слышен был сильный удар, и отбойник дернулся».

Разбитые машины убирали постепенно. Сначала смогли просочиться легковушки, а затем дали пространство и грузовикам. Водители, стоявшие в пробке, отметили усилия спасателей: «На самом деле быстро растащили. Молодцы».

Останавливаться на скоростной магистрали запрещено и опасно, ещё опаснее находиться на проезжей части. За последнее время «Фонтанка» писала о целой серии таких аварий. Вот только часть из них – некоторые случились также из-за пробитого колеса.

7 октября на 669-м километре трассы «Россия», «МАН» наехал на грузовик и легковушку, которые чуть ранее попали в ДТП. Погибла женщина, двое мужчин, разговаривавших на проезжей части, получили тяжелые травмы.

18 сентября на севере КАД фура влетела в стоящие из-за столкновения легковушку и грузовик с сухой цементной смесью – удар спровоцировал взрыв этой смеси. Умер водитель фуры. Это ДТП попало на видео.

19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП попало на видео.

В начале мая также на КАД у другого «Матиза» лопнуло колесо. Очевидцы остановились, чтобы помочь, и в них влетела «Шкода Фабия». Один человек, спасавший женщин и детей, погиб, другой попал в реанимацию.

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