Бывшего руководителя Российского авторского общества арестовали по делу о хищении 730 миллионов рублей

Полицейское следствие в столице предъявило обвинения четырем фигурантам уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 миллионов рублей.

Как сообщает московский главк 14 декабря, следователи провели 32 обыска по домашним и рабочим адресам фигурантов, допросили более 20 человек. Название компании, где проходили следственные мероприятия, раскрыли источники агентства «Москва». Арестованы бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов и заместитель начальника департамента по распределению гонораров. Сам глава этого отдела и заместитель руководителя РАО находятся под домашним арестом. Подробности дела не раскрываются.

О заключении под стражу Федотова по новому делу о мошенничестве «Фонтанка» сообщала ранее. Глава РАО уже был осужден по аналогичной статье. В июне 2017 года его приговорили к полутора годам колонии по делу о хищении 500 миллионов рублей. Он вышел по УДО в декабре того же года.