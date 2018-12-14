Цимбалинский путепровод закрыли внезапно. ГАТИ начала проверку

Цимбалинский путепровод, соединяющий улицы Цимбалина и Белы Куна, 14 декабря внезапно закрыли для движения. Об этом сообщают читатели «Фонтанки», соцсети, а кроме того, ГАТИ подтвердила, что это произошло неожиданно.

«Мост закрыт. Висит кирпич со стороны Софийской (как минимум)», – рассказал наш читатель Стас. «Перекресток Белы Куна и Софийской. Проезд на Цимбалинский мост закрыт. Все разворачиваются или едут в карман. Пробка», – предупреждает телеграм-канал «Мегаполис». В «Яндекс.Картах» также есть отметка о закрытии движения.

В Государственной административно-технической инспекции «Фонтанке» пояснили, что официального распоряжения о закрытии движения пока нет, заявка находится на согласовании. ГАТИ проведёт проверку по факту самовольного ограничения движения.

Напомним, Цимбалинский путепровод находится в процессе ремонта. Он проводится поэтапно. В сентябре там занялись тротуаром и закрыли движение для пешеходов. С начала октября в объезд пошёл общественный транспорт: ГУП «Пассажиравтотранс» на своём сайте сообщило о том, что три автобусных маршрута будут следовать в объезд через Невский путепровод.

Путепровод 1910 года постройки, соединяющий Фрунзенский и Невский районы Санкт-Петербурга, нуждается в адаптации под современные нагрузки. Последний капитальный ремонт объекта проводился в 1982 году. В 2002-м была проведена антикоррозийная защита металлических пролетных строений.

12 мая этого года Цимбалинский мост стал мемом. Дорогу украсили плакатами с обращениями к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, бывшему жителю Купчино: его просили помочь с ремонтом. После этого железнодорожники за неделю поверх разбитого асфальта уложили новый. Но основных проблем это не решило, с чем согласился даже Смольный.