Аэрофлот добавил в мобильное приложение новые функции

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Аэрофлот интегрировал в свое мобильное приложение ряд новых функций, которые помогают пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелета.

Теперь в нем можно приобрести такие услуги, как медицинская страховка, билет на Аэроэкспресс или арендовать автомобиль. Ранее в приложение уже была внедрена возможность приобретения полетной страховки. Еще можно заказать дополнительные блюда из платного меню на рейсах, где оно доступно. Дополнительные услуги можно приобрести при бронировании билета или добавить в существующее бронирование.

Услуга медицинского страхования. Страховой полис подходит для получения визы. По нему путешественник получает полный комплекс услуг по оплате медицинских расходов (в том числе в случае экстренной стоматологической помощи), транспортных расходов на медицинскую перевозку в стране пребывания, расходов на отправку срочных сообщений и эвакуацию в страну постоянного проживания.

Билет на Аэроэкспресс. По прибытии на вокзал пассажир, который воспользовался такой услугой, получает возможность сразу пройти на посадку в Аэроэкспресс без необходимости стоять в очереди в билетную кассу.

Аренда автомобиля. Этот сервис предоставляется в партнерстве с международной прокатной компанией Europcar, которая представлена в более чем 130 странах.

Меню на заказ — дополнительная авиационная услуга, которая предлагается платно в дополнение к стандартному рациону питания на борту. Она доступна для пассажиров класса Эконом на рейсах продолжительностью свыше 7 часов, вылетающих из аэропорта Шереметьево. Меню на заказ позволяет выбрать из сырной, рыбной или мясной закуски, или заказать десерт (клубничный мильфей, шоколадная тарталетка или груша в красном вине).

Дальнейшее совершенствование мобильного приложения — одно из приоритетных направлений стратегии цифровизации в Аэрофлоте. Благодаря этому авиакомпания смогла существенно улучшить сервис и повысить эффективность коммерческой деятельности.