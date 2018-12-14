На КАД пробка. Водитель не въехал в разбитые легковушки, но ушёл под грузовик и погиб

Смертельная авария произошла на востоке КАД и спровоцировала многокилометровую пробку, которая сохраняется до вечера.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 15 часов на 50-м километре внутреннего кольца 43-летний водитель ВАЗ-21099 совершил наезд на припаркованную на обочине «Сканию» с полуприцепом. Он скончался до прибытия скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии и занимаются рассредоточением транспорта. Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», длина пробки составляет около 6 километров, она начинается примерно от развязки с Колтушским шоссе.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут: «Стояк лютый из-за зевак». По словам Василия, погибший водитель был приезжий.

«Мы там ехали в тот момент, как водитель грузовика выбегал из машины. На съезде две машины стукнулись перед этим, видимо, он ехал и затормозил резко, его кинуло прямо под грузовик. Мы как-то так предположили», – рассказывает Мария. Действительно, на кадрах в группе видно, что перед грузовиком стоят разбитые легковушки.

Напомним, что на севере КАД плотная пробка образовалась из-за массовой аварии.