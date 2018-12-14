Кто Вы, Александр Дмитриевич?

8 сентября 2019 года, в День памяти блокады, в Петербурге должны пройти губернаторские выборы. Сценарий, задуманный в Смольном, предугадать нетрудно: он реализовался и у нас, когда выбирали Георгия Полтавченко, и решительно во всех субъектах Федерации в последнюю избирательную кампанию.

Наряду с исполняющим обязанности губернатора, Александром Бегловым, в бюллетенях появятся имена нескольких малоизвестных людей, не имеющих ни малейших шансов на победу. На прошлых выборах с Георгием Сергеевичем, напомним, соперничали Андрей Петров («Родина»), Ирина Иванова (КПРФ), Тахир Бикбаев ("Зелёные"), Константин Сухенко (ЛДПР). Яблочник Анатолий Голов и Оксана Дмитриева из «Партии Роста» не прошли муниципальный фильтр. В первом же туре победил Полтавченко, получив рекордные для постсоветского Петербурга 79,3% голосов. Уверен, эту партию провластные политтехнологи разыграют и в следующем сентябре. Ни Дмитриевой, ни Вишневского в бюллетенях не будет. Но вот победят ли?

Прошлые выборы прошли через несколько месяцев после присоединения Крыма, когда у многих геополитическая эйфория купировала все претензии к начальству. Георгий Полтавченко, немногословный, предпочитавший держаться в тени, не вызывал ни особых восторгов, ни особого негодования. Реально ему отдали свои голоса всего 31,4% взрослых петербуржцев, остальные предпочли остаться дома.

Нынешняя ситуация другая. Внешняя политика практически перестала отвлекать избирателей от жизненных проблем, а их стало гораздо больше. Появились новые недовольные – и те, кому еще пахать и пахать до казавшейся вот уже рядом пенсии, и подрастающее поколение, чьи карьерные устремления не могут реализоваться из-за нескончаемой рецессии. Отсутствие перспектив, быстрых рывков, монотонная, бедноватая жизнь раздражает всех – кого по аналогии со свободными, «ревущими» 1990-ми, кого в ностальгии по потребительскому буму 2000-х. Советских людей становится все меньше.

Выборы в Хакасии, Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области показали: недовольный избиратель готов скорее проголосовать за «спойлера», чем за кандидата от власти, – муниципальный фильтр перестает работать, как задумано. Опыт протеста при «выборе без выбора» у петербуржцев и так большой.

В 1989 году, как известно, на выборах по мажоритарным округам всех неугодных отсекали избирательные комиссии; в тех округах, где баллотировались местные коммунистические вожди, они оставались в одиночестве: и вот все они – и первый секретарь обкома Юрий Соловьев, и первый секретарь горкома Герасимов, и заместитель председателя исполкома Большаков, и председатель исполкома Ходырев – проиграли. Тогда еще был кандидат «против всех» – вот за него и проголосовали.

Осенью 2003 года, когда в отсутствие Владимира Яковлева и Оксаны Дмитриевой Валентина Матвиенко, казалось бы, не должна была встретить особого сопротивления со стороны полковника милиции Анны Марковой, 12% петербургских избирателей проголосовали «против всех», и Матвиенко победила только во втором туре.

Теперь такая тактика, впервые опробованная на берегах Невы, становится обычной в других регионах, ее пропагандирует задним числом и Алексей Навальный: хочешь насолить власти – голосуй за кого угодно, только не за ее кандидата. Так что недовольные на этот раз будут выбирать условного Тахира Бикбаева.

Понимают ли нависшую угрозу в полпредстве и Смольном? Похоже – да. Но вот "противоядие" пока не выбрано.

Беглов давно (правда, с перерывами) работает в городе. Но кто он такой, чего от него ждать избирателям – непонятно. Выпускник ЛИСИ, инженер, партработник, автор кандидатской «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба», чиновник при Яковлеве, в 1999 – 2003 годах возглавлял Курортный район.

При нем возвели часовню Николая Чудотворца, началось строительство храма апостолов Петра и Павла, крестили от коммунистической порчи воду Разлива, а казино у железнодорожного вокзала превратилось в библиотеку религиозно-нравственной литературы. Работая полпредом в Москве, Беглов по-прежнему уделял много времени благочестию, и гордится тем, что превратил «красный пояс» в «православный пояс».

Хотя казачьих войск севернее Урюпинска не водилось, именно современным казакам посвятил представитель президента в Центральном федеральном округе Беглов свою докторскую диссертацию, где показал, в частности, что «производственно-финансовая кооперация представляет собой диалектическую взаимосвязь индивидуальных и экономических интересов казаков». На эту тему Александр Дмитриевич написал три монографии, вышедшие в одном и том же 2011 году.

С православием в устье Невы все было прекрасно и при истинно верующем Полтавченко. Казаков в Петербурге достойно представляет Анатолий Артюх, и в целом они не являются важной городской проблемой.

Смысл назначения Беглова пока не разгадан. Вначале он огорошил заявлением: «Сегодня перед страной стоят три мегазадачи: создание нового атомного оружия, модернизация армии и защита сознания населения от влияния Запада... Работают очень тонкие технологии управления сознанием ... Одна из технологий позволяет управлять созданием школьных родительских комитетов. Под видом разных обучающих курсов враги проникают в мозги родителей». Александр Дмитриевич поставил задачу вывести наш город на первое место в стране по патриотическому воспитанию.

Но затем, путая все карты, Беглов возложил цветы к Соловецкому камню, защитил Сокурова. Назначил своим советником защитника Исаакия от митрополии Николая Бурова и тут же передал РПЦ Екатерининский придел собора. Впереди помпезный парад в честь юбилея освобождения Ленинграда от блокады.

Владимир Яковлев закладывал и строил КАД, ЗСД, вантовый мост, открывал парк 300-летия. Валентина Матвиенко вручала на сцене «Октябрьского» орден Борису Гребенщикову, отдавала «Новую Голландию» Роману Абрамовичу, возобновила «Алые паруса», подсветила центр. При Георгии Полтавченко достроили наконец стадион и провели чемпионат мира.

Что может и хочет предъявить петербуржцам Александр Беглов? Чем он порадует избирателя? Каковы его приоритеты, эстетические взгляды и политическая программа? Пока нет ответа. Только петербургские телеканалы сообщают нам о том, что там, где побывал и.о., – тьму сменяет свет, прорванные трубы срастаются, мусор исчезает.

Сытые москвичи поругивают Сергея Собянина, но его рука в том, что Москва становится комфортней и разнообразнее, чувствуется всеми.

Последние годы Петербург развивается по преимуществу благодаря «Газпрому», федеральным деньгам и, особенно, бизнесу. Не заложено ни одного нового парка, «Новая Голландия» и «Севкабель» интереснее всех государственных мест проведения досуга. «Эрартас», «Новый музей», «Галерея K» привлекательнее большинства городских музеев. Эвенты, устраиваемые Ильей Бортнюком, Настей Принцевой, «Лендоком», несравненно живее муниципальных и городских праздников. Самый известный в городе режиссер выжит из Петербурга и немедленно возглавил Вахтанговский театр. Где наши «Стрелка», «Зарядье», Музей толерантности?

Постарайтесь нам понравиться, Александр Дмитриевич, это прежде всего в наших общих интересах.

Лев Лурье