Развязка, которая соединит ЗСД с Новым шоссе, может обойтись городскому бюджету почти в 1 млрд рублей

Компания АО «ЗСД», которая принадлежит комитету имущественных отношений, проводит конкурс с ограниченным участием: фирма ищет подрядчика для строительства развязки на пересечении Западного скоростного диаметра (ЗСД) и Нового шоссе. Информация об этом размещена 14 декабря на сайте госзакупок.

Как следует из опубликованной документации, власти готовы заплатить за связь ЗСД с Новым шоссе до 847 млн рублей. Все работы на объекте должны быть завершены к последнему дню ноября 2019 года. Заявки АО «ЗСД» принимает до 10 января 2019 года. Победитель будет определен 15 января. Развязка с Западным скоростным диаметром на пересечении с Новым шоссе у Белоострова поможет быстрее попасть на Приморское шоссе и далее в Курортный район. Это одна из трёх перспективных развязок, строительство которых обсуждалось в последние годы.

В сентябре 2018 года наше издание сообщило, что городские власти для строительства развязки выделили своей компании участок площадью 4988 кв. м в Белоострове, в районе Нового шоссе в Курортном районе Петербурга.

Прошлым летом Смольный и ВТБ как концессионер ЗСД подписали соглашение о намерении развивать Западный скоростной диаметр, предусматривающее появление развязок на Новом шоссе, Шуваловском проспекте и в Шкиперском протоке.

АО «ЗСД» было создано в 1997 году для начала строительства Западного скоростного диаметра и принадлежит правительству города. Компания заключила концессионное соглашение с ООО «Магистраль Северной столицы», которая реализовала проект ЗСД.