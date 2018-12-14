18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -8
$ 66.43р
75.39р
19:33 14.12.2018
Расширенный поиск

Строительство
14.12.2018 18:54
Печать

Развязка, которая соединит ЗСД с Новым шоссе, может обойтись городскому бюджету почти в 1 млрд рублей

Компания АО «ЗСД», которая принадлежит комитету имущественных отношений, проводит конкурс с ограниченным участием: фирма ищет подрядчика для строительства развязки на пересечении Западного скоростного диаметра (ЗСД) и Нового шоссе. Информация об этом размещена 14 декабря на сайте госзакупок. 

Как следует из опубликованной документации, власти готовы заплатить за связь ЗСД с Новым шоссе до 847 млн рублей. Все работы на объекте должны быть завершены к последнему дню ноября 2019 года. Заявки АО «ЗСД» принимает до 10 января 2019 года. Победитель будет определен 15 января. Развязка с Западным скоростным диаметром на пересечении с Новым шоссе у Белоострова поможет быстрее попасть на Приморское шоссе и далее в Курортный район. Это одна из трёх перспективных развязок, строительство которых обсуждалось в последние годы. 

В сентябре 2018 года наше издание сообщило, что городские власти для строительства развязки выделили своей компании участок площадью 4988 кв. м в Белоострове, в районе Нового шоссе в Курортном районе Петербурга. 

Прошлым летом Смольный и ВТБ как концессионер ЗСД подписали соглашение о намерении развивать Западный скоростной диаметр, предусматривающее появление развязок на Новом шоссе, Шуваловском проспекте и в Шкиперском протоке.

АО «ЗСД» было создано в 1997 году для начала строительства Западного скоростного диаметра и принадлежит правительству города. Компания заключила концессионное соглашение с ООО «Магистраль Северной столицы», которая реализовала проект ЗСД.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 19:03

Аэрофлот добавил в мобильное приложение новые функции

Аэрофлот интегрировал в свое мобильное приложение ряд новых функций, которые помогают пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелета
pixabay.com
14.12.2018 17:41

Угонщики собирают подарки на Новый Год

Предотвращено 6 попыток угона за 3 дня. Угонщики отчаянно пытались завладеть автомобилем Toyota Land Cruiser 200 в Новосибирске.
Фото предоставлено компанией "ГрузовичкоФ"
14.12.2018 16:15

«ГрузовичкоФ» тестирует новую модель Ульяновского автозавода

Новая модель УАЗ-Profi тестируется сотрудниками компании «ГрузовичкоФ» в течение двух месяцев – декабре и январе. По окончании пробного периода руководство компании намерено принять решение о возможном приобретении данной модели и эксплуатации наравне с имеющимися в парке «Газелями»
Setl City
14.12.2018 15:42

Setl City сдала дом 5.3 ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5.3 пятой очереди ЖК комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпус общей жилой площадью около 30 тыс. кв. м располагается вдоль Комендантского пр. на перекрестке с Арцеуловской аллеей.
фото предоставлено Группой компаний «ЦДС»
14.12.2018 13:17

Объявлены победители конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС

Стали известны имена победителей Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект». В каждой из номинаций жюри выбрало три лучших работы.
ПАО «Группа ЛСР»
14.12.2018 13:11

В жилом комплексе «Цветной город» сданы первые дома

«Группа ЛСР» завершила строительство двух первых домов в масштабном проекте «Цветной город» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 10:58

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» сообщает о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 13 декабря 2018 года под председательством Евгения Дитриха.
АО «Строительный трест»
13.12.2018 17:30

Десятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Центром доступного жилья

Санкт-Петербургский центр доступного жилья (СПб ЦДЖ) аккредитовал 10 лот жилого квартала NEWПИТЕР, строительство которого продолжается в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.
LEGENDA Intelligent Development
13.12.2018 17:10

LEGENDA открывает продажи smart-квартир во второй очереди «LEGENDA Героев»

LEGENDA начала реализацию второй очереди smart-комплекса «LEGENDA Героев», который возводится в Южно-Приморской части Петербурга рядом с побережьем Финского залива
13.12.2018 16:35

Интересное предложение от ГК «Лидер Групп»: базовая отделка по хорошей цене

Стоимость базовой отделки квартир в жилых комплексах: AEROCITY, VITAMIN, «Территория 1», «Территория 2», YOGA 3 и «Три кита 3» – от 5 000 рублей за квадратный метр
предоставлено компанией ARKAN
13.12.2018 16:27

Команда ARKAN подвела итоги осени

Команда ARKAN совместно с сотрудниками полиции произвела 384 задержания за мелкие кражи и хулиганство.
ГК «РосСтройИнвест»
13.12.2018 16:20

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК FAMILIA на Петровском

Группа компаний «РосСтройИнвест» открыла продажи в жилом комплексе премиум-класса FAMILIA на Петровском острове. Генеральным партнером проекта выступает компания Knight Frank