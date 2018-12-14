Финские пограничники рассказали о пробках на зимних каникулах

По предварительным прогнозам, самыми горячими днями на границе на новогодних праздниках будут 2 — 6 января. Об этом «Фонтанке» сообщили 14 декабря в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии.

«Предполагаем, что пиковым периодом будут дни с 2 по 6 января. Планируем вызвать на работу как можно больше сотрудников и, соответственно, постараемся максимально использовать кабинки экспресс-оформления», – заявили в ведомстве.

Ранее также сообщалось, что в 2019 году в Пограничном отряде планируется нанять ещё 100 пограничных контролеров.

Как правильно «откатать» визу? Что будет, если фактический срок поездки не совпадает с заявленным на границе? Пустят ли в страну с неоплаченным штрафом? Читайте в материале «Фонтанки».