Смольный дал «Норманн-Весте» неделю на поиск решений проблем 44 дольщиков

Компания «Норманн-Веста» до сих пор не выполнила условия соглашения с городом. В рамках него застройщик должен был передать 44 квартиры участникам долевого строительства, нуждающимся в защите. Вице-губернатор Игорь Албин дал инвестору семь дней на то, чтобы предложить решение проблемы, сообщает 14 декабря пресс-служба Смольного.

В реестре участников долевого строительства, нуждающихся в защите, числятся те, кто стал дольщиком до вступления в силу федерального закона №214, а также до изменений этого ФЗ в 2010 году. Город для решения жилищных проблем пострадавших на инвестиционных условиях предоставляет компаниям участки в аренду для строительства домов. Взамен девелопер должен передать определенное количество квартир пострадавшим.

В прошлом году на основании аукциона землю в Красногвардейском районе, на участке 4 Муринской дороги, получила компания «Норманн-Веста», которая входит в холдинг «Норманн». По условиям соглашения, застройщик должен был передать участникам социального реестра 44 квартиры. Но жилье дольщики так и не получили.

На встрече в Смольном глава компании Владимир Смирнов сообщил, что «Норманн-Веста» ищет инвестора, чтобы купить квартиры для социальных дольщиков.

На то, чтобы найти пути решения проблемы до конца марта 2019 года и предоставить доказательства, что планы не останутся только на словах, Смольный дал застройщику неделю. В противном случае власти расторгнут инвестдоговор.

Напомним, что холдинг «Норманн» относится к числу проблемных. Девелопер не завершил строительство трех жилых комплексов в Петербурге – «На Заречной», «Три апельсина» и «Ижора парк». В ноябре дольщики последнего ЖК переехали в недостроенные квартиры, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.