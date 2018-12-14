Водитель, сбивший жениха в день свадьбы в Гатчине, скрылся

Официальную информацию об аварии, произошедшей 14 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

ДТП зарегистрировано около 14:35 на 17-м километре дороги Гатчина – Павловск. По предварительным данным, мужчину, который вышел из машины на проезжую часть, чтобы поднять слетевшую деталь, сбил проезжавший мимо автомобиль и скрылся. Модель авто и личность его водителя устанавливаются.

Пострадавший госпитализирован, его состояние уточняется. Возраст в УГИБДД также не смогли назвать, но сообщили о проведении проверки.

По словам очевидцев аварии, слетевшая деталь была похожа на кольца, украшающие свадебный автомобиль. На месте видели рыдающую невесту.

«Я проезжал мимо, остановился, спросил, все ли живы. Сказали, да, – пишет участник группы «Авто Гатчина» «ВКонтакте». – Там жених лежал, разговаривал, по-моему, бедро сломал и руку, если не ошибаюсь».