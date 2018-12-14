Следствие: вице-губернатор Псковской области получил взятку жилым домом. У него нашли ID-карту Эстонии

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки в виде жилого дома.

Как сообщает 14 декабря Следственный комитет, в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по статье 290, часть 6, УК – «Получение взятки в особо крупном размере». Ему вменяется эпизод пятилетней давности.

«Директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в городе Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 млн рублей», – уточняют в следствии.

Ответной услугой, считают следователи, стала помощь вице-губернатора в победе стройкомпании в конкурсе на строительство больницы в Псковской области.

При обыске в рабочем кабинете Кузнецова найдена ID-карта на его имя, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонии, сообщает Следственный комитет.

По данным «Фонтанки», силовики обыскали крупного псковского девелопера Григория Кухи, компании которого активно участвовали в госконтрактах, а также его ближайших подчиненных.