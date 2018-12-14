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Следствие: вице-губернатор Псковской области получил взятку жилым домом. У него нашли ID-карту Эстонии
Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки в виде жилого дома.
Как сообщает 14 декабря Следственный комитет, в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по статье 290, часть 6, УК – «Получение взятки в особо крупном размере». Ему вменяется эпизод пятилетней давности.
«Директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в городе Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 млн рублей», – уточняют в следствии.
Ответной услугой, считают следователи, стала помощь вице-губернатора в победе стройкомпании в конкурсе на строительство больницы в Псковской области.
При обыске в рабочем кабинете Кузнецова найдена ID-карта на его имя, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонии, сообщает Следственный комитет.
По данным «Фонтанки», силовики обыскали крупного псковского девелопера Григория Кухи, компании которого активно участвовали в госконтрактах, а также его ближайших подчиненных.
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Справка:
Александр Кузнецов окончил в 2001 году СПбГУ, в администрации Псковщины работает с 2007-го — в Госкомитете по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора и в Госкомитете Псковской области по тарифам и энергетике.
В конце 2010 года назначен на должность председателя Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике. С 2012-го – вице-губернатор по ЖКХ.