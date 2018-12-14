Финских пограничников «в окошках» на пунктах пропуска станет на сотню больше

Погранохрана Юго-Восточной Финляндии увеличит штат на 100 человек, чтобы восполнить недостаток персонала, который работает на основных пунктах пропуска на границе с Россией. Об этом «Фонтанке» 14 декабря сообщили в пограничном отряде по региону, в ведение которого входят МАПП «Ваалимаа» («Торфяновка»). «Нуйямаа» («Брусничное») и «Иматра» («Светогорск»).

«Фонтанка» предложила читателям задать вопросы финским пограничникам. Самой актуальной темой оказались пробки. Россияне интересовались, почему, несмотря на наличие множества окошек на полосах быстрого прохождения пограничного контроля, даже в часы пик бывают открыты не все.

«Новые модули и рабочие места построены для будущего и для периодов пиковых нагрузок. К сожалению, у нас не всегда хватает пограничных контролеров на все окна, чтобы полностью избегать очередей. В настоящее время Пограничная охрана Финляндии занимается подготовкой новых кадров, и в январе и июле 2019 года Пограничный отряд по Юго-Восточная Финляндии получит дополнение в свои ряды. В общей сложности в Пограничном отряде планируется увеличение числа пограничных контролеров примерно на 100 сотрудников в 2019 году», – заявили в ведомстве.

Как правильно «откатать» визу? Что будет, если фактический срок поездки не совпадает с заявленным на границе? Пустят ли в страну с неоплаченным штрафом? Читайте в материале «Фонтанки».