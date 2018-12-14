Угонщики собирают подарки на Новый Год

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Предотвращено 6 попыток угона за 3 дня. Угонщики отчаянно пытались завладеть автомобилем Toyota Land Cruiser 200 в Новосибирске.

10 декабря в 23.20 в Новосибирске в районе улицы Дуси Ковальчук злоумышленникам приглянулась Toyota Land Cruiser 200. В Мониторинговый центр ARKAN от установленного на автомобиле охранного комплекса ARKAN Control поступил тревожный сигнал по периметру. Оперативный дежурный не смог дозвониться до собственников, дополнительно удаленно заблокировал двигатель и вызвал группу реагирования на место происшествия. В результате осмотра повреждений не обнаружено.

11 декабря было предотвращено еще 4 попытки угона: автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150 в 0:47 в Новосибирске в районе той же улице Дуси Ковальчук, Toyota RAV4 в 5:06 в Москве в Железнодорожном микрорайоне, в 18:03 Toyota Land Cruiser 200 в Петербурге на Колтушском шоссе на парковке ТК и в 18:07 Lexus RX 270 на Пулковской улице.

12 декабря в 0:24 под прицелом угонщиков оказался еще один автомобиль Toyota Land Cruiser 200 опять улице Дуси Ковальчук в Новосибирске.

Во всех случаях повреждений автомобилей не обнаружено, благодаря слаженной работе команды ARKAN автомобили остались с владельцами. Будьте бдительны, в предновогодний период активность угонщиков увеличивается.