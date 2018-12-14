Чилингаров: «Опуститься на дно Марианской впадины лишь мысль». А в Петербурге уже готовят батискаф для погружения

Знаменитый полярник и экс-сенатор Артур Чилингаров 14 декабря рассказал «Фонтанке» об их с путешественником Федором Конюховым инициативе отправиться на дно Марианской впадины. Строить батискаф уже подрядились «Адмиралтейские верфи», заявив о важности проекта. Вот только инициатива оказалась пока не больше, чем мыслью.

- Пока нечего писать, молодой человек. Это мысль и «прожект». Федя вернется (сейчас он в кругосветке), будем разговаривать. Мы с ним общественники, просто с ним сказали, что Россия должна быть в Марианской впадине. Вот и все по этому, – объяснил «Фонтанке» Чилингаров.

Он с удивлением воспринял информацию о том, что генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков уже анонсировал, что петербуржцы будут строить батискаф, а проектирование уникальной машины стартует в 2019 году. «Наверное, у них есть поручение», – предположил Чилингаров.