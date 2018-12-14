Сквер за 10 миллиардов. Смольный вложится в СКК, но окружить его домами не разрешит

Смольный поломал планы окружить СКК «Петербургский» жильем. Без него реконструкция спорткомплекса должна показаться бизнесмену Геннадию Тимченко вовсе не такой привлекательной, несмотря на готовность города финансово поучаствовать в проекте. Тем более, что инвестора для обновления ледовой арены к ЧМ по хоккею теперь будут выбирать с помощью конкурса.

архитектурное бюро "Lifequality"

Городские власти подсекли намерение президента хоккейного клуба СКА Геннадия Тимченко застроить территорию вокруг ледовой арены 300 тысячами квадратными метрами жилья. Взамен будущему инвестору проекта реконструкции СКК предоставят бюджетный грант — до 10 млрд рублей. Это стало известно по итогам совещания в Смольном, на котором обсуждали, как город будет принимать чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Для того, чтобы провести матчи ЧМ, спорткомплексу «Петербургский» предстоит обновиться. Появится ли на этом месте новое здание или город ограничится реконструкцией существующего СКК, никак не может решить градостроительный совет. По итогам двух заседаний архитекторы пока что рекомендовали автору эскиза ледовой арены — проектной организации «Лайфкволити эволюшн» провести более детальное техническое обследование комплекса и продолжить проработку представленного варианта, который успел получить сразу два неофициальных названия — бальзама «Звездочки» и «забинтованной стеклянной банки».

Не успело руководство хоккейного клуба предупредить Смольный о опасности ухода инвесторов из Петербурга, как руководство города решило, что застройки вокруг СКК, которая окупила бы затраты на реконструкцию арены, не будет.

По словам вице-губернатора Игоря Албина, решение принял врио губернатора Александр Беглов. Более того, инвестору еще придется вложиться в благоустройство прилегающей территории — парковочные места, зелень, новые общественные пространства, досуговые зоны. «Партнер города по проекту должен принимать в этом активное участие», – подчеркнул Игорь Албин, добавив, что только на таких условиях Смольный вообще готов общаться с потенциальным инвестором.

Хотя на совещании в Смольном вице-президент СКА Роман Ротенберг еще раз повторил, что намерения относительно спорткомплекса у руководства клуба более чем амбициозные – цель проекта построить современную мультифункциональную арену, которая встанет в один ряд или даже превзойдет нью-йоркскую Madison square garden и лондонскую О2 Арену. «Хоккейная» вместимость запланированного объекта – 22 тысяч человек, «концертная» – до 23 тысяч. Одновременно клуб задумал открыть детскую школу по хоккею на 700 человек, секции по дзюдо и другим видам спорта.

Решение врио губернатора, возможно, оказалось для Геннадия Тимченко, который мечтал реконструировать «Петербургский» в самую большую ледовую арену в мире, неожиданностью. Ведь процесс подготовки территории к застройке прежние городские власти успели запустить. В сентябре комиссия по Генплану рекомендовала перевести участки вокруг арены в зону деловой застройки. И соответствующие поправки уже прошли в парламенте второе чтение, несмотря на возражения местных жителей, требующих оставить сквер в покое, и отдельных депутатов.

Кроме того, летом 2018 года на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал поправки в закон, согласно которым масштабным инвестиционным проектам с вложениями от 15 млрд рублей земля может передаваться целевым назначением, без торгов. При этом город передает под строительство смежные участки земли, а взамен получает в собственность реконструированный объект. Законопроект был скроен ровно по мерке планов Тимченко относительно прилегающей к СКК территории. Его проект, напомним, оценивался в 18-20 млрд рублей.

Теперь право на реконструкцию спортивного комплекса инвестор формально уже не сможет получить без очереди. В мае во время Петербургского международного экономического форума СКА и руководство города подписали соглашение о намерениях обновления ледовой арены. Несмотря на это, теперь «реконструктора» выберут в рамках конкурса. Претендентам, скорее всего, предстоит играть на понижение гранта, который предложит Смольный.

Роман Ротенберг рассказал «Фонтанке», что решение властей не изменило намерение реконструировать СКК. «Это вполне приемлемое решение. В нашем случае, оно наиболее разумно, поскольку мы всегда считали арену приоритетом», – сказал он.

По его словам, вопрос о строительстве нового ледового дворца в другом месте рассматривался, но локация у Парка Победы привлекательна своей транспортной доступностью. «Люди, которые приходят\приезжают на спортивное мероприятие или концерт семьями, должны добираться удобно. Это главное, к тому же этот пункт относится к числу требований к аренам, на которых проводятся спортивные мероприятия высшего уровня. Кроме того, нужно думать и о тех, кто приходит на матч или концерт: люди хотят праздника, и не стоит его омрачать длительной дорогой. Возле СКК есть несколько станций метро, а также достаточно удобная транспортная развязка», – пояснил Ротенберг. «До Чемпионата мира по хоккею 2023 года осталось совсем немного времени. Строительство – очень трудоемкий процесс. Разрабатывая с нуля дополнительный проект, мы рискуем не уложиться в жесткие сроки», – заключил вице-президент СКА.

На совещании в Смольном уже произнесли приблизительную цифру — до 10 млрд рублей. Советник губернатора Евгений Елин сообщил «Фонтанке», что о конкретной цифре говорить пока рано. «То, что прозвучало, – это некая фиксация предложений инвестора. Размер гранта, который получит компания в рамках концессионного соглашения, станет известен позже. Скорей всего, его уменьшение будет прописано в условиях конкурса», – отметил он.

По словам Елина, конкурсная документация будет разработана в кратчайшие сроки, так как спорные и болевые для горожан моменты после сегодняшнего совещания сняты. «Остальное – дело техники. Требования для ледовой арены, чтобы провести там Чемпионат мира, есть. Условия для того, чтобы проводить там концерты, тоже понятны. Все технические решения стандартны», – заметил он, подчеркнув, что городу площадка СКК важна для проведения мирового соревнования. «Просто теперь это монопроект : реконструкция с благоустройством близлежащей территории», – заключил он.

Тем не менее, местные активисты, выступающие против застройки сквера вокруг СКК, новость о том, что домов в этой локации не будет, все равно восприняли скептически.

«Верится с трудом, потому что слова должны быть подкреплены делом. В среду ЗакС будет голосовать за принятие закона о Генплане. Мы считаем, что комитет по инвестициям, как инициатор поправок в Генплан, должен отозвать свои поправки, как противоречащие целям и задачам градостроительной политики Санкт-Петербурга, сформулированным И. Н. Албиным, и сохранить Р2 и Р0 зону вокруг СКК. Сделать это надо в письменной и публичной форме до среды 19 декабря. Также мы хотим, чтобы обязательства сохранения сквера, который сейчас входит в ЗНОП, были прописаны в соглашении с инвестором на реконструкцию СКК», – сообщил «Фонтанке» координатор инициативной группы граждан Петр Глебовский. Кроме того, активисты выразили желание участвовать в детальной проработке плана развития территории.

Ирина Корбат, Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»