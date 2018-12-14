«Красную икру куда дели?» Путин и глава Росрыболовства обсудили цены на деликатес

Президент РФ Владимир Путин встретился с руководителем Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Ильей Шестаковым, чтобы обсудить ситуацию в рыбной отрасли.

Как сообщает 14 декабря пресс-служба Кремля, глава Росрыболовства рассказал президенту о рекордных объемах вылова. По его словам, добыча может составить 5 миллионов тонн: в последний раз такой показатель был в 1992 году.

«Красную икру куда дели?» — поинтересовался президент. На это Илья Шестаков ответил, что она идет для внутреннего потребления. «И цена уже, кстати, подешевела. Оптовая — в два раза, в магазинах — чуть поменьше», — добавил он. Рекордный улов глава Росрыболовства связал с точными прогнозами ученых и с работой органов рыбоохраны, пограничных служб и МВД.

Ранее заявления Ильи Шестакова о снижении цен на икру вызвали волнения в Приморском крае. Потребителей, устремившихся в магазины за якобы подешевевшим деликатесом, ждало разочарование: цена на полке по-прежнему составляет 2,5 – 3 тысячи рублей за килограмм. Как передают дальневосточные СМИ, покупатели даже устроили скандал, обвиняя продавцов рынка «Техник» в Южно-Сахалинске в искусственном завышении цен и стремлении нажиться на клиентах.

По словам участников рынка, снижать стоимость деликатеса в рознице не дают дорогая логистика и излишки прошлогодних запасов. Подробности читайте в материале «Фонтанки» «В поисках обещанной дешевой икры».